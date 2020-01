Giorgia Meloni provoca Giuseppe Conte: “Lunedì ti citofoniamo” (Di sabato 25 gennaio 2020) La leader di Fratelli d’Italia chiude il comizio di fine campagna elettorale con una frecciatina. “Il premier è pronto a fare gli scatoloni?”, si chiede Giorgia Meloni. Si è chiusa ieri sera la campagna elettorale per le elezioni in Calabria ed Emilia Romagna. Domani gli elettori andranno alle urne per decidere il nome del nuovo … L'articolo Giorgia Meloni provoca Giuseppe Conte: “Lunedì ti citofoniamo” proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

