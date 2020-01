Febbraro: “L’opposizione non è pronta al voto e chiede la responsabilità istituzionale” (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo le dichiarazioni di Alberto Febbraro, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. “La crisi che impera in questi giorni a palazzo Mosti, pare non stia preoccupando solo i consiglieri dell’“ex” – per citare il Sindaco – maggioranza. Nell’attuale Consiglio Comunale in questi anni ne abbiamo viste di tutti i colori, molti hanno occupato le pagine dei giornali per discussioni di carattere del tutto personale mai che qualche consigliere avesse posto una questione politica o amministrativa. Per questo motivo ci meraviglia molto l’invito del PD e dell’opposizione, in ultimo con le dichiarazioni del consigliere Italo Di Dio, a far continuare per un altro anno l’attuale governo cittadino, ponendo come prioritari alcuni argomenti, tra cui il rinnovo della convenzione dello stadio Ciro Vigorito, come se la questione ... anteprima24

