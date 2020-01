Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore escono insieme da un hotel di Milano (Di sabato 25 gennaio 2020) Sembrava di nuovo a rischio il rapporto tra gli ex coniugi Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, dopo le dichiarazioni della showgirl sulla presunta relazione dell’imprenditore con la giovanissima Bosi. E invece adesso i paparazzi li hanno beccati di nuovo insieme. La foto, scattate all’uscita di un albergo, hanno subito riacceso la curiosità dei fan della coppia. Più passa il tempo dal fatidico divorzio e più cambia lo scenario del loro rapporto. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore dopo il divorzio Dopo una prima fase di allontanamento, a seguito della separazione, Elisabetta e Flavio Briatore hanno deciso di comune accordo di riavvicinarsi. La motivazione era mettere al centro di tutto la serenità del figlio Nathan Falco. E così l’occasione ufficiale fu la festa di compleanno del figlio, dove si prestarono anche a foto di famiglia con la torta. La ritrovata ... thesocialpost

