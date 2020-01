Classifica Coppa del Mondo femminile snowboardcross 2020: Michela Moioli in fuga dopo la vittoria a Big White (Di domenica 26 gennaio 2020) Big White vede la vittoria italiana anche in campo femminile, con Michela Moioli che, dopo il magnifico successo odierno in Canada, allunga ancora in Classifica di Coppa del Mondo di snowboardcross, portando a 900 i punti di margine sulla più immediata inseguitrice, l’australiana Belle Brockhoff. Classifica Coppa DEL Mondo snowboardcross femminile 2020 1 9295086 Moioli Michela ITA 2800.00 2 9045028 BROCKHOFF Belle AUS 1900.00 3 1159964 SAMKOVA Eva CZE 1760.00 4 9195073 TRESPEUCH Chloe FRA 1400.00 5 9295087 BELINGHERI Sofia ITA 1340.00 6 7541482 BRUTTO Raffaella ITA 1180.00 7 9535108 GULINI Faye USA 1070.00 8 9195028 MOENNE LOCCOZ Nel. FRA 1040.00 9 7310636 JACOBELLIS Lindsey USA 910.00 10 9195128 BANKES Charlotte GBR 820.00 roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca qui per ... oasport

Coninews : Pistard sugli scudi! ???????????????????? A Milton, nella tappa finale della Coppa del Mondo, gli azzurri conquistano… - Federciclismo : Missione compiuta ?????? Con la medaglia ??nella finale dell'inseguimento vs ???? i giovani scelti da @marcovilla1969 VIN… - federvela : HEMPEL WORLD CUP SERIES ?????????????? Conclusa la tappa di Miami di Coppa del Mondo di vela olimpica Berta/Caruso, 6°… -