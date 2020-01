Boris Johnson userà la minaccia dei dazi per contrattare in Europa (Di sabato 25 gennaio 2020) Dopo aver incassato il sì da parte del parlamento britannico per quanto riguarda il piano di uscita dall’Unione europea, Boris Johnson avrà tempo fino alle fine del 2020 per ridiscutere i trattati commerciali con la Commissione europea. Dopo l’uscita dal mercato unico, infatti, tutte le precedenti disposizioni perderanno di efficacia e ci sarà la necessità di applicare un nuovo piano di tariffe, nel tentativo di entrambe le parti di portare a casa un accordo favorevole. Le paure del governo britannico Dopo una campagna elettorale pirotecnica che si è conclusa con un voto quasi plebiscitario, il governo conservatore britannico deve adesso applicare quelle che sono state le promesse fatte ai propri elettori. Le paure del popolo del Regno Unito – identiche a quelle del governo – risiedono nella possibilità che gli accordi commerciali che si concluderanno con Europa ... it.insideover

