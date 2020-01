Beppe Grillo annuncia: “Mi devo operare”. Annullato il tour di spettacoli (Di sabato 25 gennaio 2020) Beppe Grillo, con un post su Facebook, ha annunciato che dovrà sottoporsi a un’operazione chirurgica. Annullato il tour di spettacoli Beppe Grillo ha utilizzato Facebook per annunciare che, a breve, dovrà essere operato per curare un problema di salute relativo ad apnee notturne. Un inconveniente che costringe il comico genovese, fondatore del Movimento Cinque Stelle, … L'articolo Beppe Grillo annuncia: “Mi devo operare”. Annullato il tour di spettacoli proviene da www.inews24.it. inews24

beppe_grillo : PER ASPERA AD ASTRA Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per tutto quello che hai fatto per il M5S e pe… - beppe_grillo : Cibi e bevande che consumiamo quotidianamente, dalla prima colazione alla cena, potrebbero essere contaminati da un… - Mov5Stelle : 'Per aspera ad astra. Grazie Luigi per come hai gestito la situazione, per quello che hai fatto per il MoVimento e… -