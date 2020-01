Arisa fidanzata e con un nuovo look. La confessione a ‘Vieni da me’: “Ho un ragazzo” (Di sabato 25 gennaio 2020) Arisa è stata ospite di Caterina Balivo a ‘Vieni da me’ e si è sottoposta alla consueta intervista della Cassettiera. Moltissimi gli argomenti trattati dalla cantante che vinse il Festival di Sanremo con ‘Sincerità’. A proposito, ha parlato anche degli occhiali che indossò al Festival oltre all’esperienza del Cantante Mascherato, la famiglia e, udite udite, la confessione sul nuovo fidanzato. Arisa, all’anagrafe Rosalba Pippa, che è reduce dall’esperienza a Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci è arrivata in studio coi capelli cortissimi e biondo chiaro e ha indossato un completo marrone molto bon ton. E del suo look passato ha confidato al pubblico di Rai1: “Portavo questi occhiali quadrati quando facevo l’estetista. Durante quei massaggi si parlava tanto. Mi dissero che quegli occhiali mi avrebbero portato fortuna”. E in effetti così è stato: di strada Arisa ne ha fatta anche ... caffeinamagazine

BlitzQuotidiano : Vieni da me, Arisa è fidanzata: “E’ un grande amore. Matrimonio? Ci penseremo” -