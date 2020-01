5 modi in cui le startup reinventano il nostro modo di viaggiare (Di sabato 25 gennaio 2020) Ragazzo in viaggio “La realtà del viaggio non è quella che ci aspettiamo, mai”. La frase è del filosofo Alain de Botton, che in uno dei suoi classici, L’arte di viaggiare, spiega perché. Questo non significa che dobbiamo rinunciare a viaggiare. Se affidarsi alla meta per coltivare le nostre aspettative può essere sempre deludente, meglio giocare con i nuovi modi di viaggiare per farsi sorprendere da relazioni, sistemazioni, improvvisazioni, nuovi scopi. L’importante è muovere il primo passo, affrontare il viaggio, tornare avendo lasciato qualcosa e portandosi dietro altro, fosse anche una delusione. Il viaggio è un sinonimo di cambiamento di prospettiva, non di risoluzione di un problema. Se il nostro curriculum da viaggiatori vale a volte più di quello scolastico (perché nutre le nostre soft skills), la formazione al viaggio ha scatenato il nascere di iniziative e piattaforme per ... wired

teatrolafenice : ?? «Il rispetto… è l’apprezzamento della diversità dell’altra persona, dei modi in cui lui o lei sono unici» (Annie… - DottorZivalo : RT @MarcoNarcisi1: @AlbertoBagnai Tutelarsi dai brogli elettorali. Roba da matti. Hanno ridotto la democrazia di cui si fingono difensori a… - mariacarla1963 : RT @MarcoNarcisi1: @AlbertoBagnai Tutelarsi dai brogli elettorali. Roba da matti. Hanno ridotto la democrazia di cui si fingono difensori a… -