Vite al limite, Milla Clark ha perso 276 kg (Di venerdì 24 gennaio 2020) Noto programma del palinsesto di Real Time, Vite al limite mostra storie di coraggio e rinascita con protagonisti pazienti affetti da gravi casi di obesità. I risultati dei programmi perdita di peso dei pazienti a volte sono impressionanti, come il caso di Milla Clark. Milla Clark, una paziente da record Milla è stata una delle decine di pazienti seguiti durante il loro percorso di perdita di peso e di guarigione da situazioni davvero al limite dell’esistenza. Nata a Fayetteville, nel Tennessee, ha preso parte alla decima stagione della serie quattro anni fa, quando aveva 47 anni. Il suo è stato un caso da record: era la partecipante più obesa del programma, pesando ben 347 kg. Non solo: a detta del famoso dr Nowzaradan, che segue i pazienti, Milla avrebbe dovuto perdere molto più peso degli altri per essere operata. Insomma, la situazione di Milla era davvero critica: aveva un ... notizie

