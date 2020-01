Valentina Autiero vs Erik/ Uomini e Donne: 'esce con Valentina M solo per...' (Di venerdì 24 gennaio 2020) Valentina Autiero contro Erik nella nuova puntata del trono over di Uomini e Donne: l'ex cavaliere uscirebbe con Valentina M. solo per... ilsussidiario

gabrielsniceass : da quello che leggo antonella elia è la valentina autiero del gf nelle sfilate che si lamenta del fatto che gli uom… - ItsLucyEm : U&D, spoiler 24 gennaio, Valentina M contro l'Autiero: 'Basta rosicare, hai rotto' - shecomments : Valentina Autiero ha appena detto ciò che ho scritto poco fa. La amo. -