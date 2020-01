Sparatoria in Germania: sei morti, fermato l’aggressore (Di venerdì 24 gennaio 2020) Paura in Germania, dove nel pomeriggio di venerdì 24 gennaio 2020 ha avuto luogo una Sparatoria. Teatro dell’evento è stata la cittadina di Rot am See situata nel sud del Paese. Tragico il bilancio provvisorio che conta sei morti. Stando alle fonti locali, l’aggressore sarebbe stato fermato e il movente che l’ha spinto all’omicidio sarebbe personale. notizie

