Silvia Romano, il processo continua. E ci sarebbe un nuovo ricercato (Di venerdì 24 gennaio 2020) continuano le udienze del processo contro i presunti rapitori di Silvia Romano, rapita il 20 novembre del 2018 nel villaggio di Chakama, a un’ottantina di chilometri da Malindi, in Kenya. A darne conto è, per Africa ExPress e Il Fatto Quotidiano, Massimo A. Alberizzi inviato a Malindi. Ignoto resta il destino di Ibrahim Adhan Omar, l’imputato numero uno. Ha pagato la cauzione ed è sparito, il 20 novembre scorso, a un anno dal rapimento di Silvia: circolano voci per cui sarebbe stato ammazzato per evitare che parlasse. La cauzione Mistero anche su Juma Suleiman, che nella vita fa il sarto e non vanta certamente ricchezza ma che ha pagato la cauzione per Ibrahim Adhan Omar perché è un amico, dice: in tribunale ha depositato, si legge su Africa ExPress, titoli di proprietà per 26mila dollari. Nelle udienze dell’11 e del 12 marzo, a Chakama, verranno sentiti dalla ... open.online

museitaliani : RT @PoloMusealeUmb: #23 #ventiVenti #tiraccontoqualcosa #ilMuseochenontiaspetti [tratto da una storia realmente accaduta nei depositi del… - PritcherRonny : @emmemea che fine ha fatto silvia romano? - PritcherRonny : @2didenari che fine ha fatto silvia romano? -