Serena al GF per Pago, ora parla Elga Enardu: “Non era il contesto adatto” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Serena Enardu e Pago: la sorella Elga parla dell’attuale situazione dei due e dell’incontro avventuo al Grande Fratello Vip Serena Enardu e Pago torneranno insieme? L’ex tronista di Uomini e Donne ci ha provato, entrando nella Casa del Grande Fratello per un confronto in diretta. Ma non solo, è stata protagonista di un televoto che … L'articolo Serena al GF per Pago, ora parla Elga Enardu: “Non era il contesto adatto” proviene da Gossip e Tv. gossipetv

FcInterNewsit : FcIN - Bluff Barcellona, l'Inter resta serena per Eriksen. Ecco perché il Tottenham fa filtrare questa voce - FPA_net : RT @GiaDominici: Diritto alla formazione e al sapere: la vera scommessa per una #PA rinnovata. Il parere di Serena Sorrentino, segretaria g… - livelifeVale : RT @ToniaPeluso: Serena lo ha accusato di essere palloso e di stare sul divano immobile e lui è finito in tendenza per aver improvvisato un… -