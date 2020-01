Secondo uno studio, i giocatori PlayStation sono più fedeli al brand (Di venerdì 24 gennaio 2020) Di recente l'azienda BestSEOCompanies ha condotto un interessante studio volto a scoprire quale brand videoludico detiene il maggior numero di utenti Fidelizzati.Al primo posto troviamo PlayStation con il 40,7% mentre al Secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Microsoft (31%) e Nintendo (30,4%). Lo studio svela inoltre che circa una persona su tre vuole acquistare PS5 mentre uno su quattro Xbox Series X, l'8% vuole invece comprarle entrambe. Consigliamo in ogni caso di non prendere troppo sul serio questi dato, più che altro perché il campione preso in esame è decisamente ridotto (poco più di 1000 soggetti), anche se bisogna ammettere che vengono toccate tutte le fasce di età.Sembra quindi che gli utenti Sony abbiamo le idee chiare sulla prossima piattaforma da portarsi a casa.Leggi altro... eurogamer

