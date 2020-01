“Qui ebrei”. Scritta a casa del figlio di Lidia Rolfi, deportata nei capi di sterminio nazisti (Di venerdì 24 gennaio 2020) La Scritta antisemita "Juden hier", "qui ci sono ebrei", è apparsa stamattina sulla porta della casa di Mondovì di Aldo Rolfi, figlio di Lidia, partigiana deportata a Ravensbruck nel 1944, una delle testimoni dell'orrore dei campi di sterminio nazisti. Sull'episodio indagano carabinieri e digos di Cuneo. fanpage

MarCiscoDentro : 'Qui ebrei', scritta shock a casa figlio ex deportata - Piemonte - - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Mondovì, 'Qui ebrei': scritta choc su casa del figlio di ex deportata - SkyTG24 : Mondovì, 'Qui ebrei': scritta choc su casa del figlio di ex deportata -