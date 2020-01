Quando Diana rideva solo per infastidire Carlo: frammenti da un matrimonio infelice (Di venerdì 24 gennaio 2020) Diana a Cannes 1987Diana a Cannes 1987Diana a Cannes 1987Diana a Cannes 1987Diana a Cannes 1987Diana a Cannes 1987Diana a Cannes 1987Il matrimonio tra Carlo e Diana è durato dal 1981 al 1992 (fino all’annuncio pubblico di divorzio del 1995). Sappiamo tutti che è stato «affollato» e «infelice». E a raccontare quanto i rapporti tra i due col passare degli anni si fecero sempre più tesi e inconsistenti è ora il fotografo reale Ken Lennox, colui che scattò la prima foto in assoluto dei due, ai tempi del corteggiamento, e che ebbe un posto in prima fila anche durante il crollo. Quando Diana Spencer sposò Carlo – a St Paul Cathedral, in un abito in taffetà e seta, color avorio, impreziosito da antichi pizzi e da uno strascico lungo sette metri – aveva appena compiuto vent’anni e l’aveva visto solo una decina di volte. Lui, primogenito di Elisabetta II e Filippo, ... vanityfair

Vanya Stone mostra le prove del tradimento di Paolo Ruffini Quando era fidanzato con Diana Del Bufalo (Foto) : La storia tra Paolo Ruffini e Diana Del Bufalo è ormai finita e in molti hanno pensato che fosse per un tradimento o più tradimenti del conduttore e adesso sembra arrivare una conferma da parte di Vanya Stone , diretta interessata (Foto) . Lei è una bellissima tatuatrice romana e sembra molto arrabbiata per più di un motivo, soprattutto perché domani parte La pupa e il secchione e lei all’ultimo momento è stata esclusa. Vanya sembra sicura che la ...

Diana - le prime parole di Carlo Quando seppe della sua morte : La morte di Diana Spencer, avvenuta il 31 agosto del 1997, ha sconvolto letteralmente il Regno Unito. A più di 20 dall’incidente parigino, la ferita per la prematura scomparsa della Principessa del popolo, venuta a mancare a soli 36 anni, è ancora aperta. Dei retroscena legati alla sua scomparsa si parla spesso e, per forza di cose, molti di questi riguardano il Principe Carlo. Secondo la biografa reale Penny Junor, autrice del libro The ...

diana_kat_ : RT @ilmerda_: La mattina quando sono in ritardo vorrei un Locatelli che mi spronasse #MasterChefIt - diana_kat_ : RT @TazzannoNaZinna: Quando è notte fonda e scoppietta la bottiglia d'acqua - yatravisx : RT @godonroadtrip: quando sto per fare qualcosa penso al suo ‘diana non si fa’ e mi viene pure da ridere -