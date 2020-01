Prodi “benedice” il congresso delle Sardine a Napoli: “Scelta importante” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Intercettato a margine della presentazione del libro su Lucio Sicca, l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi si è espresso in merito alla decisione delle Sardine di tenere un congresso nazionale a Napoli, a marzo prossimo. “Il fatto che sia nel Mezzogiorno è importante perché se vogliono avere un ruolo nazionale e ripeto se, perché non lo so, non possono rimanere sempre a Bologna”, ha dichiarato Prodi. “Non sapevo che fosse qui un incontro nazionale delle Sardine“, ha poi aggiunto. L'articolo Prodi “benedice” il congresso delle Sardine a Napoli: “Scelta importante” proviene da Anteprima24.it. anteprima24

