Processo Matacena, Scajola condannato a due anni (Di venerdì 24 gennaio 2020) Processo Matacena, Scajola condannato a due anni di carcere dal Tribunale di Reggio Calabria. Assolto dall’accusa di mafia. REGGIO CALABRIA – Processo Matacena, Claudio Scajola condannato a due anni di carcere dal Tribunale di Reggio Calabria. I giudici hanno accolto in parte la richiesta della Procura nei confronti dell’ex ministro che era di 4 anni e 6 mesi più la decadenza del ruolo di sindaco. Ma la caduta dell’accusa di mafia ha salvato il politico che è colpevole ‘solo’ di aver aiutato il parlamentare a sottrarsi ad una sentenza per concorso esterno con una fuga a Dubai. Con lui condannata anche la moglie di Matacena, Chiara Rizzo, ad un anno di carcere. La richiesta in questo caso era stata di 11 anni e 6 mesi. Assolti tutti gli altri imputati. La legale di Scajola: “Spazzata via l’aggravante della mafia” La ... newsmondo

