Plague Inc. e coronavirus, gli sviluppatori avvertono: 'l'app è un gioco e non uno strumento scientifico' (Di venerdì 24 gennaio 2020) Nella giornata di ieri vi avevamo annunciato che dopo l'epidemia di coronavirus che sta continuando a mietere vittime, in Cina è salita al primo posto l'app Plague Inc., un simulatore che consente di creare diversi agenti patogeni per eliminare la razza umana dalla faccia della terra.Ebbene, oggi gli sviluppatori hanno dovuto dichiarare che l'app non è uno strumento scientifico: "Ricorda che Plague Inc. è un gioco, non un modello scientifico e che il coronavirus è una situazione molto reale che sta colpendo un numero enorme di persone". I media hanno riferito di come i download di Plague Inc. siano aumentati in Cina, con la BBC che ha dichiarato che mercoledì 22 gennaio Plague Inc. è stato il gioco più venduto sul negozio iOS cinese.Un altro sito ha riferito che gli utenti sulla piattaforma cinese di social media Weibo hanno scherzato sulle somiglianze tra Plague Inc. e la situazione ... eurogamer

