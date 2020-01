Naike Rivelli a luci rosse: si spoglia e sfila ‘in passerella’ [VIDEO] (Di venerdì 24 gennaio 2020) Davvero una provocatrice nata, Naike Rivelli, che col supporto di un fisico mozzafiato continua a deliziare il web. Siparietti, polemiche e arte vanno di pari passo sul suo profilo Instagram, che conta ormai 255 mila follower! C’è aria di fashion weeks e stavolta Naike pubblica un VIDEO in cui ringrazia Antonio Grimaldi, Damiano Orlando e, immancabilmente, sua mamma Ornella Muti: “Se non fosse per Eventi Importanti come Questi, non avrebbe più senso sostenere l’Alta Moda!”. Detto questo, Naike Rivelli condivide con il web il dietro le quinte della sfilata: eccola mentre si spoglia dopo la serata parigina, sfilando senza veli con una camminata sexy su una passerella immaginaria: il lato B è ad togliere il fiato! Ecco il VIDEO: L'articolo Naike Rivelli a luci rosse: si spoglia e sfila ‘in passerella’ VIDEO proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

zazoomnews : Naike Rivelli disinibita arriva il bacio saffico con la sua migliore amica: è polemica sul web [FOTO] - #Naike… - zazoomblog : Naike Rivelli disinibita arriva il bacio saffico con la sua migliore amica: è polemica sul web [FOTO] - #Naike… -