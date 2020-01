Lombardia regione più digitale d’Italia (Di venerdì 24 gennaio 2020) “La Lombardia si conferma la regione più digitale d’Italia. Le nostre politiche rivolte a imprese e cittadini puntano a una laprimapagina

arianna20032000 : RT @gabelmanu: #NoNonèRoma Trenord, manifestazione contro Regione Lombardia per affidamento servizio senza gara per 10 anni - Simo07827689 : RT @gabelmanu: #NoNonèRoma Trenord, manifestazione contro Regione Lombardia per affidamento servizio senza gara per 10 anni - OBragonzi : RT @matteopiloni: Oggi abbiamo consegnato al Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, le oltre 10mila firme raccolte per chiedere… -