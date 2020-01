LIVE Fognini-Pella, Australian Open 2020 in DIRETTA: 5-5 nel primo set, l’azzurro esalta la Melbourne Arena (Di venerdì 24 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE GENERALE DEGLI Australian Open 2020 CHE DRITTO! Colpo di controbalzo di Fognini e 5-5 nel 1° set. Pella al servizio. 40-15 STRAORDINARIO Fognini! Da terra praticamente esegue un pallonetto difensivo di rovescio che scavalca Pella a rete. Fantastico colpo del ligure! 30-15 Scappa il dritto lungolinea a Fognini, dopo il tentativo di slice esasperato di Pella. 30-0 Lungo il rovescio in manovra di Pella. 15-0 Ottima copertura della rete di Fognini, dopo uno splendido attacco con il dritto. Ace esterno di Pella e 5-4 nel 1° set. Fognini andrà a servire per rimanere nella frazione. 40-0 Altro errore in manovra di Fabio che forza da fondo, ma non trova il campo in questo game. 30-0 Out il dritto incrociato di Fognini. 15-0 Largo di poco il rovescio lungolinea di Fognini. Game Fognini, grande dritto a sventaglio ... oasport

