L'esperto: "Meghan Markle ha commesso un errore di valutazione" - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Carlo Lanna Un esperto di Corte cerca di venire a capo della Megxit e afferma che Meghan Markle avrebbe commesso un grave errore di calcolo A quasi tre settimane dall’annuncio senza precedenti di Meghan Markle e del Principe Harry, gli esperti continuano ad interrogarsi sulle motivazioni di una scelta di questa portata. Sì, perché ancora oggi non si conosce cosa ha spinto gli ex duchi di Sussex a prendere le distanze dalla Corona e, soprattutto, a rinunciare alla loro vita di corte. In molti non credono che, la voglia da parte di Meghan di vivere una vita serena, sia la risposta giusta all’annosa domanda. Proprio per questo motivo un esperto di Corte, sulle pagine del Daily Mail, ha ricostruito quanto è accaduto negli ultimi giorni, cercando di sciogliere il nodo alla matassa. Omid Scobie, in diverse occasioni sia sui giornali che in radio, ha espresso il suo parere su tutto ... ilgiornale

esperto Meghan Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : esperto Meghan