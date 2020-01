La tv e i suoi protagonisti visti da Klaus Davi. Mediaset regina Social. Amici e Le Iene gli show più interattivi. La Rai tiene il passo solo con Sanremo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Proprio in questi giorni sono usciti numerosi report sugli show televisivi che hanno più capacità di interagire coi Social network. In testa alle classifiche della dialettica tra programmi televisivi e piattaforme come Facebook, Twitter e Instagram, se si esclude l’evento del Festival di Sanremo, Mediaset sembra prevalere. I format che maggiormente si distinguono in questo genere di contaminazione non sono in realtà recenti, tutt’altro. In testa domina infatti Maria de Filippi con “Amici” (17% share Social) e “Uomini e donne” (11,5% share Social), poi altri nomi storici come “Le Iene Show” (5,8% share Social) e, appunto, la kermesse sanremese, che è molto Social (oltre 20 milioni di interazioni, in maggioranza Instagram) ma per un periodo ristretto di tempo. Scorrendo la top 10, troviamo poi “Il Collegio”, “Grande Fratello”, “X Factor”, “Baby” (la serie Netflix), “Temptation Island” e ... lanotiziagiornale

