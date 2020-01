Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, un automobilista ferito (Di venerdì 24 gennaio 2020) È di un ferito il bilancio di un Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca si è verificato ieri mattina tra Altofonte e Giacalone. L’uomo alla guida di una Fiat Punto ha perso il controllo della vettura finendo contro il guard rail della Palermo-Sciacca. L’Incidente si è verificato nel tratto dello scorrimento veloce compreso tra Altofonte e Giacalone. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato l’autista all’ospedale Civico di Palermo. L’uomo non era in gravi condizioni. Sono intervenuti anche i Carabinieri di Monreale per ricostruire la dinamica dell’Incidente il quale, in base alle prime ricostruzioni, sembrerebbe essere autonomo. Rallentamenti al traffico si sono registrati nel tratto della Palermo-Sciacca coinvolta dall’Incidente. L'articolo Incidente stradale sulla Palermo-Sciacca, un automobilista ferito è ... direttasicilia

rtl1025 : ???? La difesa del giovane artista ha chiesto un anno e mezzo per l'incidente del 22 novembre 2018 nel quale è morta… - Krystel91726792 : RT @bts_italiabics: [ARTICOLO] L’accusa ha deciso di assolvere Jungkook dei BTS per il suo coinvolgimento nell’incidente stradale ??https:/… - vaniacavi : siamo 60milioni gli incidenti stradali succedono tutti i giorni la gente purtroppo muore ma da quando l'incidente… -