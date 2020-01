Giustizia: a causa di errori giudiziari 27.000 innocenti finiti in carcere e risarciti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Ma anche secondo i dati ufficiali i numeri non sono pochi, soltanto nel 2018 1.355 persone sono state poste in custodia cautelare in carcere e altre 1.025 agli arresti domiciliari per poi, pochi mesi dopo, essere assolte firenzepost

FirenzePost : Giustizia: a causa di errori giudiziari 27.000 innocenti finiti in carcere e risarciti - NERONECLAVDIVS : La Corte internazionale di giustizia (ICJ) dell'Aia(Paesi Bassi) ha intentato una causa intentata dal governo del M… - coppolapaolo : Secondo Bonafede “Gli innocenti non finiscono in carcere”. Una frase così, detta da un ministro della giustizia, a… -