Eriksen Inter, Marotta accelera: vuole chiudere entro oggi (Di venerdì 24 gennaio 2020) Fumata bianca all’orizzonte per l’arrivo di Christian Eriksen all’Inter: gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa per il danese Il futuro di Christian Eriksen è sempre più a tinte nerazzurre. L’Inter, infatti, sarebbe pronta ad un ultimo sforzo economico per alzare l’offerta ed accontentare così il Tottenham. Secondo La Gazzetta dello Sport, dunque, Marotta sarebbe disposto ad avvicinare ulteriormente i 20 milioni chiesti dagli Spurs per il cartellino del danese – che andrà comunque in scadenza a giugno – già a gennaio. Con l’intenzione di dare già oggi la sterzata decisiva alla trattativa. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

