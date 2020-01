E’ uscito il secondo album de ‘I Desideri’: “Un disco per chi ama sognare” (Di venerdì 24 gennaio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Si intitola “96/97” il secondo album de “I Desideri” uscito lo scorso 17 gennaio su etichetta SG Music (distribuito in digitale da Ar.Ms empire e fisico da Self). Il secondo singolo estratto, dopo “Al buio” pubblicato a novembre 2019, è “In bilico” con il feat di Livio Cori. “Ci riconosciamo molto nel genere di Livio – raccontano i fratelli Desideri – e lui si rivede nei nostri testo e allora gli abbiamo detto “Livio, che ne dici di scrivere qualcosa insieme?” e dal nulla è nata “In bilico”, brano da ascoltare e riascoltare. Un testo forte e profondo ma, che appassiona e crea dipendenza”. Questo nuovo lavoro discografico è un disco di transizione e di cambiamento. “Rappresenta un passaggio fondamentale tra ciò che eravamo, ciò che siamo e ciò che vorremmo essere ... anteprima24

