Cuneo fiscale, approvato il taglio. Conte: “Più soldi in busta paga per 16 milioni di lavoratori”. Slittano nomine agenzie fiscali (Di venerdì 24 gennaio 2020) “Abbiamo appena approvato il decreto che stanzia 3 miliardi per la riduzione del Cuneo fiscale, mettendo più soldi nelle buste paga di 16 milioni di lavoratrici e lavoratori. Andiamo avanti rispondendo ai bisogni dei cittadini con serietà e fatti concreti”. Con un tweet il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato il via libera in Consiglio dei ministri al taglio del Cuneo fiscale. Su proposta del premier e del ministro dell’Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri è stato emanato un decreto legge per ridurre la pressione fiscale sul lavoro dipendente. Il decreto attua lo stanziamento previsto dalla legge di bilancio per il 2020, che prevede 3 miliardi di euro per la riduzione del Cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori subordinati, ed estende platea e importo dei beneficiari del bonus Irpef (i cosiddetti “80 euro”). Sono slittate invece le ... ilfattoquotidiano

