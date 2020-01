Conferenza stampa De Leo: «Serve tornare al trend di dicembre» (Di venerdì 24 gennaio 2020) Conferenza stampa De Leo, ecco le parole del collaboratore di Mihajlovic per presentare la partita di domani contro la Spal L’allenatore in seconda di Mihajlovic al Bologna, Emilio De Leo, ha parlato in Conferenza stampa per presentare il match di domani contro la Spal. Ecco le dichiarazioni del tecnico: MOMENTO – «Dobbiamo tornare al trend che avevamo avuto a dicembre. Credo ci siano state comunque delle buone prestazioni pur con cose da sistemare, per esempio con il Verona avremmo dovuto essere più lucidi anche con l’uomo in meno e in generale dovevamo essere più cinici. Dobbiamo iniziare a capitalizzare di più». DIFESA – «Credo che nelle ultime gare, tolta la fase concitata contro il Verona, il gruppo stia facendo dei miglioramenti. È ovvio che se siamo in difetto nella differenza reti dobbiamo lavorare meglio, essere più concentrati sapendo che per come ... calcionews24

