Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2020: Shiffrin in testa, Brignone seconda dopo la discesa di Bansko (Di venerdì 24 gennaio 2020) Mikaela Shiffrin ha allungato ulteriormente in testa alla Classifica generale della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino. La statunitense ha infatti vinto la discesa libera di Bansko ed è volata a quota 1075 punti, la fuoriclasse americana è lanciatissima verso la conquista della Sfera di Cristallo e ora può vantare 280 punti di vantaggio nei confronti della nostra Federica Brignone che oggi è stata splendida seconda nella località bulgara. La valdostana ha scavalcato la slovacca Petra Vlhova che non è scesa in pista e l’ha distanzata di 69 lunghezze: la possibilità di conquistare la piazza d’onore al termine della stagione è sempre più concreta, il podio è ormai in tasca visto che la svizzera Wendy Holdener è distante 302 punti. Di seguito le classifiche della Coppa del Mondo 2020 di sci alpino femminile. Classifica GENERALE Coppa DEL Mondo SCI alpino femminile ... oasport

