Calcolo tasso alcolemico online: cos’è e come farlo (Di venerdì 24 gennaio 2020) Prima di mettersi alla guida è possibile effettuare un Calcolo tasso alcolemico grazie alla tabella indicativa realizzata dal Ministero della Salute. Secondo le normative in vigore in Italia, la guida in stato di ebbrezza costituisce un reato (così come mettersi alla guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope). L’assunzione di alcool ha ripercussioni negative sui riflessi e sulla capacità di reazione del conducente, con conseguenze facilmente immaginabili per la sicurezza stradale, sia per chi si trova alla guida (in condizioni non ideali) sia per gli altri utenti della strada. Per scoraggiare gli automobilisti a mettersi alla guida dopo aver bevuto, il legislatore ha introdotto pene sempre più severe (fino alla definizione del cosiddetto “omicidio stradale“) e misure di controllo più accurate. Tra queste figura l’alcool test, una prova ... newsmondo

AleGaetani : RT @TRUENUMBERSTW: In Italia chi va #pensione mantiene il 73% dello stipendio. Abbiamo il secondo tasso di sostituzione in #Europa https:/… - TRUENUMBERSTW : In Italia chi va #pensione mantiene il 73% dello stipendio. Abbiamo il secondo tasso di sostituzione in #Europa - Bodygian : RT @Requadro2: Mutui a tasso variabile: cambia il criterio di calcolo dell’Euribor -