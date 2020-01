Calciomercato Inter: agenti di Pinamonti in sede, i dettagli (Di venerdì 24 gennaio 2020) Gli agenti di Andrea Pinamonti sono entrati nella sede dell’Inter per provare a portare via da Genova l’attaccante Giornata fitta di incontri per l’Inter. Nella sede del club nerazzurro sono entrati da qualche minuto gli agenti di Andrea Pinamonti, attaccante del Genoa che non ha trovato grande spazio (complice anche un infortunio) in rossoblù. Come riporta Sky Sport si sta cercando di portare via il classe 1999 e garantirgli maggior minutaggio. Pinamonti Interessa tanto sia alla Spal che al Cagliari. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

DiMarzio : #Eriksen, accordo raggiunto tra @Inter e @SpursOfficial #Calciomercato @SkySport - FabrizioRomano : Matteo Politano ha dato l’ok al #Napoli: accordo sul contratto, ora si formalizza tra club con l’Inter per un prest… - FabrizioRomano : L’Inter sta incontrando gli intermediari dell’operazione Christian Eriksen in questi minuti: si va avanti verso il… -