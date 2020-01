Brexit? Laissez faire, let it be (Di venerdì 24 gennaio 2020) Siamo ormai giunti al momento atteso da quasi quattro anni: il Regno Unito esce dalla Ue. Almeno, questa è la nota che accompagna la data del 31 gennaio 2020. Dal giorno successivo, inizierà un percorso molto problematico, con un traguardo assai ravvicinato: il 31 dicembre di quest'anno. In quella data, almeno secondo Boris Johnson, dovrà essere operativo un trattato di libero scambio tra Regno Unito e Unione europea. Grande scetticismo da parte continentale sulla fattibilità di tale (...) - Europa / Regno Unito, Inghilterra, , Brexit feedproxy.google

