Alla fine il referendum sul taglio dei parlamentari ci sarà (Di venerdì 24 gennaio 2020) (foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) A decidere sul taglio dei parlamentari saranno i cittadini alle urne. Questo è quanto stabilito dall’ufficio centrale per il referendum della Corte di Cassazione, che ha ammesso la proposta di una consultazione confermativa dopo che era stata depositata, lo scorso 10 gennaio, la richiesta da parte di 71 senatori (il numero minimo richiesto è 64, ovvero un quinto dell’aula). La riforma costituzionale in questione, che propone di ridurre di un terzo i parlamentari di camera e senato, era stata approvata all’inizio di ottobre 2019 e doveva entrare in vigore a gennaio 2020, ma la richiesta da parte dei senatori l’ha sospesa, allungando i tempi e lasciando la pAlla in mano agli elettori. Questo procedimento, di fatto, è previsto all’articolo 138 della Costituzione che stabilisce appunto i processi di revisione costituzionale, come il caso del taglio dei ... wired

