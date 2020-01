A Discovery of Witches, streghe e vampiri nella serie tv di Sky - (Di venerdì 24 gennaio 2020) Niccolò Sandroni A Discovery of Witches finalmente arriva in Italia. La serie tv di Sky racconterà di streghe, vampiri e altri elementi fantasy ambientati ai giorni nostri Uscita nel 2018 ma ancora inedita in Italia, A Discovery of Witches sbarca su Sky e Now Tv con la prima stagione ed un futuro già assicurato. A Discovery of Witches, la trama Ambientata ai giorni nostri, la serie tv avrà elementi fantasy e una storia d’amore ritenuta impossibile. I protagonisti di questa storia sono Diana Bishop, professoressa e strega di importante discendenza, e Matthew Clairmont, genetista e vampiro. La serie inizia con il ritrovamento nella biblioteca Bodleiana di Oxford da parte di Diana di un misterioso manoscritto il quale è ricercato da molti, in particolare da vampiri, streghe ed altre creature demoniache. L’antico tomo porta così Diana a riscoprire i suoi poteri sopiti, ma anche ... ilgiornale

A Discovery of Witches prende il posto di Queste Oscure Materie su Sky Atlantic dal 29 gennaio : Toccherà a A Discovery of Witches prendere il posto che Queste Oscure Materie lascerà vacante dopo la messa in onda del gran finale. Lyra e i suoi torneranno il prossimo anno con gli episodi della seconda stagione ma, intanto, i fan dell'oscuro e del fantasy potranno rimanere incollati a Sky Atlantic il mercoledì perché sta arrivando un'altra serie la cui ispirazione arriva ancora una volta dalla letteratura. A Discovery of Witches - Il ...

