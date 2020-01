100 secondi dall’apocalisse: il Doomsday Clock segna l’ora più vicina della storia alla mezzanotte (Di venerdì 24 gennaio 2020) (Foto: Eva Hambach/AFP via Getty Images) Meno di due minuti alla fine del mondo. Le lancette del Doomsday Clock, l’orologio inventato per quantificare appunto il pericolo di una potenziale apocalisse e che viene aggiornato ogni anno, sono state appena spostate a esattamente 100 secondi dalla mezzanotte. A riferirlo sono stati gli esperti del Bulletin of the Atomic Scientists, secondo cui appunto il giorno del giudizio sarebbe sempre più vicino. O meglio, il più vicino di sempre, ossia da quando il Doosmaday Clock è stato creato nel 1947, all’inizio della Guerra fredda, quando segnava 7 minuti alla mezzanotte. “Mancano 100 secondi a mezzanotte”, commenta Rachel Bronson, presidente del Bulletin of the Atomic Scientists. “Ora stiamo esprimendo la vicinanza del mondo alla catastrofe in pochi secondi, non ore o addirittura minuti e stiamo affrontando una vera emergenza, una ... wired

