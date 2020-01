Va a caccia di Pokemon e perde 65 chili: la storia di Tommy Monkhouse (Di giovedì 23 gennaio 2020) Per perdere peso, rimettersi in forma e superare le proprie paure del giudizio altrui si corre sul tapis roulant, si fanno corsi in palestra o si seguono regimi alimentari. Un giovane studente inglese ha scoperto un nuovo metodo, sicuramente più divertente: dimagrire di 65 chili camminando per la città ad inseguire Pokemon. Tommy Monkhouse è uno studente dell’università di Greenwich che ama i videogiochi e ha l’hobby di fare il cosplayer, ovvero travestirsi da personaggio dei fumetti o dei film. Ma non ha sempre avuto una vita facile poiché, più volte, è stato vittima di bullismo e scherno a causa del suo peso. Un giorno un amico gli ha consigliato Pokemon Go, il videogioco con cui, grazie alla realtà aumentata geolocalizzata con il GPS, si inseguono e si cacciano i Pokemon all’aria aperta. Tommy soffriva e faticava a riconoscersi nel proprio aspetto, così l’amico glielo ha suggerito ... ilfattoquotidiano

