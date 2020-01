Uomini e Donne, trono over: Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano in studio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Uomini e Donne, trono over. Nell’ultima registrazione vediamo Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornare nello studio del programma. Cosa succede? Arrivano le ultime anticipazioni del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione abbiamo visto il ritorno in studio della coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sono ospiti della puntata e aggiornano i fan sullo stato della loro relazione. Nonostante i due stiano progettando il loro futuro, segno che la relazione sta andando bene, non mancano le discussioni nemmeno in questa puntata. Cosa sarà successo in studio? Scopritelo insieme a noi. Ida Platano rinfaccia a Riccardo Guarnieri di non aver fatto gli auguri di compleanno a Gemma Galgani. Nell’ultima registrazione del trono over di Uomini e Donne ospiti speciali della puntata sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Nessun panico quindi ... 2anews

