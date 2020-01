Traffico Roma del 23-01-2020 ore 20:00 (Di giovedì 23 gennaio 2020) RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE REGINA ELENA ALL’ALTEZZA DEL VIALE DELL’UNIVERSITA’. TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO CI SONO RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI IN CARREGGIATA INTERNA , PER UN ALTRO INCIDENTE SI VIAGGIA A RILENTO SULLA VIA PONTINA ALL’ALTEZZA DI VIA ACQUA ACETOSA DIREZIONE CENTRO. CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. LAVORI NOTTURNI SUL VIALE MURO TORTO. IL CANTIERE E’ IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 LA CHIUSURA COINVOLGERA’ ANCHE IL SOTTOVIA DI CORSO ITALIA. ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - ilfoglio_it : Con la nuova ordinanza della Raggi si può entrare a Roma con un suv da due tonnellate ma non con un'utilitaria dies… - ilfoglio_it : I paradossi del #blocco del traffico a Roma: chi inquina di più può circolare. Con la nuova ordinanza della sindaca… -