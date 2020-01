Traffico Roma del 23-01-2020 ore 19:30 (Di giovedì 23 gennaio 2020) RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE IN VIALE REGINA ELENA ALL’ALTEZZA DEL VIALE DELL’UNIVERSITA’. TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO CI SONO RALLENTAMENTI TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA DIREZIONE SAN GIOVANNI. ANCHE SULLA TANGENZIALE EST SI RALLENTA TRA SAN LORENZO E VIALE CASTRENSE DIREZIONE SAN GIOVANNI. SUL RACCORDO ANULARE PER UN INCIDENTE RALLENTAMENTI DALLO SVINCOLO DI SETTEBAGNI E TOR BELLA MONACA IN CARREGGIATA INTERNA ,. MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA CI SONO RALLENTAMENTI TRA LO SVINCOLO PER COLOMBO E LA TUSCOLANA. CHIUSO IL TUNNEL DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, PER LAVORI IN DIREZIONE PINETA SACCHETTI. LAVORI NOTTURNI SUL VIALE MURO TORTO. IL CANTIERE E’ IN PROGRAMMA QUESTA NOTTE TRA LE 22.00 E LE 6.00 LA CHIUSURA COINVOLGERA’ ANCHE IL SOTTOVIA DI CORSO ITALIA. ; ———————– AUTORE: SILVIA SCIUBBA In collaborazione con ... romadailynews

virginiaraggi : Ancora #StradeNuove. Questa nelle foto è via Filippo Fiorentini, una delle arterie di traffico più importanti nel q… - ilfoglio_it : Con la nuova ordinanza della Raggi si può entrare a Roma con un suv da due tonnellate ma non con un'utilitaria dies… - ilfoglio_it : I paradossi del #blocco del traffico a Roma: chi inquina di più può circolare. Con la nuova ordinanza della sindaca… -