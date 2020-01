Tokyo al veleno, scontro Errigo-Di Francisca (Di giovedì 23 gennaio 2020) Attacco, parata e risposta. Ma stavolta anziche' verso le avversarie, le pluridecorate fiorettiste d'Italia - Arianna Errigo da una parte, Elisa Di Francisca dall'altra - i colpi se li scambiano tra loro. E il tutto nell'anno olimpico. Protagoniste della querelle le due olimpioniche che hanno fatto, insieme al Dream Team, la storia della scherma italiana e che finora hanno vinto tutto quanto c'era da vincere. Cosi', dopo aver staccato il pass olimpico e le parole abbastanza dure della Di Francisca all'indirizzo delle compagne ("Non c'e' gioia, sono abbastanza incazzata di come stanno andando le cose, prima facevamo l'inno e cantavamo, ballavamo e il tutto creava gruppo. Adesso ognuno si fa gli affari propri. Non mi fara' risultare simpatica questa uscita? Chissenefrega, tanto mi e' rimasto poco"), ecco a stretto giro arrivare la risposta piccata della monzese."Purtroppo mi trovo a ... ilfogliettone

