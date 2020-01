Test del cuore | scopri qual è la tua più grande virtù nell’amore

Nel Testo di Il Sole Ad Est di Alberto Urso a Sanremo 2020 il trionfo dell’amore : L'amore trionfa nel testo di Il Sole Ad Est di Alberto Urso a Sanremo 2020. L'artista presenta in gara tra i Campioni un brano ispirato al sentimento amoroso. Alberto Urso sarà solo interprete di Il Sole Ad Est e non ha collaborato alla scrittura del pezzo né per quanto riguarda la parte musicale né per la parte testuale. Vincitore in carica del talent show Amici di Maria De Filippi, Alberto Urso a Sanremo se la dovrà vedere con altri ...

Maserati - Avviati i Test del powertrain elettrico : La Maserati ha dato il via ai test del suo primo powertrain elettrico. L'inizio delle attività di collaudo rappresenta un nuovo passo della strategia d'elettrificazione che porterà la Casa di Modena a lanciare una gamma di vetture full electric che "abbineranno piacere di guida, comfort e prestazioni con un sound unico ed inimitabile". Appuntamento al 2021. Come si può intuire dalla scritta MMXXI visibile nel video teaser diramato dal ...

Gianna Del Gaudio processo : due Testimoni riconobbero la voce di Tizzani - minuti di orrore : Gianna Del Gaudio processo: importanti testimonianze nella nuova udienza, ieri 22 gennaio 2020 presso la Corte d’Assise di Bergamo, del processo a carico di Antonio Tizzani, l’ex ferroviere in pensione accusato di avere ucciso la moglie la notte del 26 agosto 2016 al culmine di una furiosa lite. L’uomo – che dalla prima ora si professa innocente – avrebbe sgozzato la moglie con una sola coltellata aggredendola ...

Coronavirus in Cina - un italiano nella città dell’epidemia : “Wuhan spettrale - con persone coperte dalla Testa ai piedi” : “È una città quasi totalmente deserta – racconta -. Le poche persone che si vedono per strada sono coperte dalla testa ai piedi, che poi è anche quello che abbiamo fatto anche noi per evitare in tutti i modi di essere esposti a qualsiasi tipo di rischio”. Lorenzo Di Berardino è uno studente abruzzese e giornalista bloccato a Wuhan, la città dove è scoppiata l’epidemia del Coronavirus che ha provocato la morte di 25 ...

Fedez sulla citofonata di Salvini “Il leader della Lega un Testimone di Geova mancato” : Ancora polemiche per la citofonata a un presunto pusher di Matteo Salvini a Bologna. Dopo l’intervento di Fabio Volo anche Fedez sulla sua seguitissima pagina Instagram ha voluto dire la sua. Fedez non ha perso tempo e condividendo il video fatto dallo staff di Salvini a Bologna mentre il leader della Lega citofona in un quartiere periferico a un presunto spacciatore ha commentato l’accaduto. Il famoso cantante ha così commentato ...

Antibiotici e farmaci nel latte italiano : i risultati del Test del Salvagente su 21 marchi : Antinfiammatori, cortisonici e Antibiotici presenti nel latte italiano. È questo il risultato emerso da un test compiuto dal Salvagente, che ha analizzato 21 confezioni di latte fresco Uht acquistate in supermercati e discount, trovando tracce di farmaci - le più frequenti: il dexamethasone (un cortisonico), il neloxicam (antinfiammatorio) e l’amoxicillina (un antibiotico), in concentrazioni tra 0,022 mcg/kg e 1,80 ...

Omicidio Gianna Del Gaudio - i Testimoni : “Un litigio durato 20 minuti - poi l’urlo di una donna” : Continua il processo sulla morte di Gianna Del Gaudio, la professoressa uccisa nell'agosto del 2016 a Seriate: in aula a Bergamo sono stati ascoltati diversi testimoni che quella notte hanno raccontato di aver udito le urla di un donna a seguito di un litigio. In particolare due amiche avrebbero descritto dettagliatamente i momenti antecedenti all'Omicidio della donna.Continua a leggere

Mattarella a Gerusalemme : “La Testimonianza della senatrice Segre è patrimonio per l’Italia : mai abbassare la guardia sull’antisemitismo” : “La cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perché non si abbassi mai la guardia, l’attenzione e la vigilanza contro l’antisemitismo e contro la violenza e contro il fascismo”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell’incontro a Gerusalemme con il presidente Reuven Rivlin. Nella città è in programma il Forum internazionale sull’antisemitismo e la Shoah. Il Capo dello Stato ha poi parlato ...

Un Test del sangue può predire quando avrai l’ultima mestruazione : Menopausa: un momento cruciale nella vita di una donna. Ma anche un momento “ignoto”, poiché non è possibile sapere quando esattamente arriverà. Almeno non fino a questo momento. Un test del sangue, adesso, può aiutare a capire quando con buona probabilità una donna avrà il suo ultimo ciclo mestruale. Il test, chiamato MenoCheck, non dà la data precisa, ma può dire alle donne che hanno superato i 47 anni se entreranno in menopausa nell’arco di ...

Test della personalità : Come tieni il cellulare? Ecco cosa svela il Test : test della personalità: da Come tieni in mano il cellulare puoi trovare corrispondenza con un profilo particolare della personalità. Scopri il tuo! Anche dai gesti quotidiani si evince qualcosa su di noi e la nostra personalità, la nostra gestione delle situazioni difficili, che tipo di mente abbiamo o anche il nostro modo di relazionarci con […] L'articolo test della personalità: Come tieni il cellulare? Ecco cosa svela il test proviene ...

Antibiotici e cortisone nel latte : Test del Salvagente rivela le marche più a rischio : Antibiotici, antinfiammatori, cortisonici: sono stati trovati in campioni di latte fresco e Uht acquistati presso la grande distribuzione e i discount e sottoposti a test di laboratorio. Lo ha appurato il mensile Il Salvagente, che nell’ultimo numero pubblica il test relativo a 21 campioni di latte, tra i marchi portati in laboratorio ci sono Parmalat, Granarolo, Coop, Conad, Esselunga, Carrefour. In piu’ della meta’ del ...

Segre interrompe le Testimonianze nelle scuole : il perché della scelta : La Senatrice a vita, Liliana Segre interrompe le testimonianze nelle scuole della sua esperienza durante la deportazione in uno dei più celebri e tristemente noti campi di concentramento . Per più di trent’anni la Segre, ormai ottantanovenne, ha dedicato la sua vita a raccontare la sua esperienza nel campo di concentramento di Auschwitz. Secondo la Senatrice “l’odio si combatte anche tenendo viva la memoria condivisa delle tragedie che le ...

Fastweb è la regina delle reti Internet del 2019 secondo i Test nPerf : la classifica : Fastweb è il migliore operatore di rete Internet fissa secondo la classifica stilata da nPerf, basata sui dati raccolti dall'applicazione disponibile anche su Android. Ecco i punteggi raggiunti da Fastweb, TIM, Vodafone e Wind Tre in velocità di download, velocità di upload e latenza. L'articolo Fastweb è la regina delle reti Internet del 2019 secondo i test nPerf: la classifica proviene da TuttoAndroid.