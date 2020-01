Smog: Torino, Frosinone e Alessandria più inquinate del decennio (Di giovedì 23 gennaio 2020) Roma, 23 gen. (askanews) – In Italia l’emergenza Smog è sempre più cronica e si ripresenta puntale ogni anno. A dimostralo sono i nuovi dati di ‘Mal aria’, il report annuale di Legambiente sull inquinamento atmosferico in città. Il nuovo anno si è aperto con molte città in codice rosso. Nelle prime tre settimane del 2020 Frosinone e Milano (19), Padova, Torino e Treviso sono i centri urbani che hanno superato per 18 giorni i limiti di PM10. Male anche Napoli (16) e Roma (15). Un emergenza Smog che ha segnato anche il 2019, un anno critico sul fronte mal aria, con 54 capoluoghi di provincia che hanno superato il limite previsto per le polveri sottili (PM10) o per l’ozono (O3). E anche il decennio 2010-2019 ci lascia in eredità un bilancio negativo con il 28% delle città monitorate da Legambiente che hanno superato i limiti giornalieri di PM10 tutti gli ... notizie

RaiNews : #smog Legambiente: cinque città italiane - Frosinone,Milano, Padova, Torino e Treviso - hanno sforato per ben 18 vo… - c_appendino : #RT @TorinoClick: Cala la concentrazione di polveri nell’aria, stop alle misure emergenziali. Via libera a diesel e… - FRuighi : Smog, chi vive nei 'quartieri verdi' si ammala tre volte di meno rispetto a chi abita tra il cemento.… -