Sicurezza e viabilità: fronte comune tra sindaci del salernitano (Di giovedì 23 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoÈ in programma domani, presso lo svincolo di Pagliarone della strada statale 18, alle ore 10, ai confini tra i comuni di Bellizzi e Pontecagnano, un incontro con i due sindaci , Mimmo Volpe e Giuseppe Lanzara e quello di Montecorvino Pugliano, Alessandro Chiola, per illustrare con il presidente della provincia di Salerno Michele Strianese, la ripresa dei lavori allo svincolo di Pagliarone. La riattivazione del cantiere nei mesi scorsi ma poi un nuovo blocco senza la messa in Sicurezza dello stesso ha lasciato la zona in una situazione di pericolo e degrado. Per questo i sindaci hanno fatto richiesta congiunta al presidente della Provincia per un intervento urgente in attesa dell'approvazione di una variante da parte della Regione Campania. I tre primi cittadini sono impegnati in maniera congiunta anche su un altro problema: la ...

