Sergio Mattarella: "Vigilare contro antisemitismo e fascismo" (Di giovedì 23 gennaio 2020) “La cerimonia di oggi sarà un richiamo a tutto il mondo perché non si abbassi mai la guardia, l’attenzione e la vigilanza contro l’antisemitismo e contro la violenza e contro il fascismo”. Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella nell’incontro con il presidente Reuven Rivlin a poche ore del Forum internazionale sull’antisemitismo e la Shoah a Yad Vashem a Gerusalemme dove partecipano 41 capi di stato. “Ho nominato la senatrice a vita la signora Liliana Segre: la nostra Costituzione prevede cinque senatori a vita e in questi cinque anni di mandato avevo soltanto un posto disponibile e ho nominato la signora Segre. L’ho fatto perché la testimonianza che ha reso sulla Shoah è stata per l’Italia un patrimonio prezioso”.Il lascito della Shoah, a 75 anni dalla liberazione di Auschwitz, unisce i ... huffingtonpost

