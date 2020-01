Sardine, chi sono e cosa chiedono (Di giovedì 23 gennaio 2020) Sicuramente avete sentito spesso parlare delle Sardine in questo periodo. Sta infatti per concludersi la campagna elettorale in Emilia-Romagna, dove domenica 26 gennaio si vota (dalle 7 alle 23) per il rinnovo del consiglio regionale e per eleggere il nuovo presidente della Regione, il cui governatore uscente Stefano Bonaccini è il candidato sostenuto da Pd, PiùEuropa e liste civiche. Protagonisti di questa campagna, anche Matteo Salvini e le Sardine, appunto. La campagna elettorale è stata caratterizzata dalla assidua presenza del leader della Lega in appoggio alla candidata del centro-destra Lucia Borgonzoni e dalla contestuale presenza in piazza, in opposizione a Salvini, del movimento delle Sardine. Tanto che alla vigilia della chiusura della campagna le Sardine hanno annunciato una contro-manifestazione rispetto a quella fissata dalla Lega a Bibbiano, scelto come simbolo dello ... gqitalia

