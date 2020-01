Roma, Zappacosta: «Derby con la Lazio? Daremo il massimo» (Di giovedì 23 gennaio 2020) Davide Zappacosta, difensore della Roma presente alla Junior Tim Cup, ha parlato del Derby di domenica contro la Lazio Davide Zappacosta, intervenuto a margine della Junior Tim Cup, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Derby della Capitale in programma domenica. Ecco le sue parole su Roma-Lazio. «Ci sentiamo come i nostri tifosi che ci trasmettono il loro amore per la maglia. Derby? Sarà una partita fondamentale per noi e ce la metteremo tutta per dare il massimo domenica». Leggi su Calcionews24.com calcionews24

