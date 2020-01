Rivlin: "Uniti contro l'antisemitismo"

"L'partegli ebrei ma è un processo che non ha confini. Il mondo libero si deve unirequesti fenomeni, che si manifestano anche a Roma,Londra,Washington". Così il presidente israeliano, in occasione del Forum mondiale sull'Olocausto. "Oggi siamo a un evento unico per trasmettere la memoria della Shoah alle nuove generazioni, ora che si assottiglia la schiera dei testimoni diretti", dice, sottolineando che "i leader mondiali vogliono lottare insiemeantisemitsmo,razzismo,fascismo".(Di giovedì 23 gennaio 2020)