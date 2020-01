Questi sono i segni che potrebbero separarsi nel 2020 (Di venerdì 24 gennaio 2020) Coloro che studiano i transiti e i movimenti astrologici sanno bene che intorno a noi (e persino al nostro interno) c’è energia in costante movimento, di cui molte volte non siamo nemmeno consapevoli. Quell’energia può spesso diventare molto intensa e influenzare molte cose: cose naturali, come le maree ma anche le proprie emozioni. Ci sono momenti in cui queste transizioni o movimenti astrologici possono influenzare e determinate rotture di alcune relazioni. Ecco quali sono i segni che potrebbero lasciarsi nel 2020. Ariete Chi fa coppia con un ariete deve sapere che potrebbe perderlo nel 2020, specialmente tra i mesi di giugno e settembre. Nonostante il dolore, questo aiuterà l’ariete a ri-focalizzarsi su se stesso e tornare alla conquista di vecchi obiettivi personali facendoli ... bigodino

